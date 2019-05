Prosecco, i poliziotti spengono un incendio

Provvidenziale intervento nella notte dell’equipaggio di una volante del Commissariato di Polizia di Stato di Duino-Aurisina in località Prosecco, a Trieste. Gli agenti hanno notato che la tenda esterna del Wine Bar Piccolo stava andando a fuoco e sono riusciti a domare le fiamme utilizzando l’estintore in dotazione alla vettura di servizio.

A pochi passi hanno poi identificato il piromane, un uomo italiano classe 1957, che non era stato in grado di giustificare la sua presenza sul posto. Gli accertamenti, anche grazie alle immagini delle videocamere della zona, hanno confermato che il 62enne aveva volontariamente appiccato il fuoco alla tenda del bar, alcuni minuti prima dell’intervento della Volante. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento a seguito d’incendio.