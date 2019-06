Provoca l’incidente a San Quirino, era ubriaco

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sacile hanno denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un 30enne americano, militare in servizio alla Base Usaf di Aviano. Nella tarda serata dell’8 giugno, il 30enne aveva provocato un incidente in via Maniago. Al volante della sua Honda Pilot aveva invaso l’altra corsia di marcia, impattando contro un Fiat Talento Van, a bordo del quale viaggiavano una 29enne di Pasiano e altre cinque persone, impiegate per una Onlus locale, che avevano riportato contusioni ed erano state costrette a ricorrere alle cure mediche.

Gli esiti delle analisi hanno accertato che il militare guidava con un tasso alcolico pari a 1,98 g/l. La Honda Pilot era rimasta gravemente danneggiata. La Prefettura di Pordenone ora provvederà al formale ritiro della patente di guida.

Nei guai per guida in stato d’ebrezza anche un 30enne di Aversa, domiciliato ad Aviano, che il 21 giugno a Fontanafredda era uscito di strada alla guida della sua auto, una Volkswagen T-Roc. Quando sul posto erano arrivati i sanitari e i militari, l’uomo aveva rifiutato di sottoporsi all’alcol test, pur manifestando i chiari sintomi di una sbronza. Il 30enne è stato, quindi, denunciato per rifiuto di sottoposizione agli accertamenti, rimediando la denuncia penale analoga a chi viene colto con valori superiori a 1,5 g/l. Il veicolo è stato affidato al proprietario, mentre la patente di guida è stata immediatamente ritirata.

Un terzo automobilista è stato pizzicato ieri pomeriggio in via Pedemontana Occidentale, ad Aviano. Un 73enne pordenonese, quando si è accorto della presenza di una pattuglia dei Carabinieri, ha fatto una repentina inversione di marcia. La manovra, però, non è passata inosservata. Inseguito dai militari, è stato fermato e sottoposto all’acoltest, che ha riscontrato valori di 1,19 g/l di alcol nel sangue. Anche in questo caso la patente è stata ritirata, mentre il veicolo è stato affidato ai parenti dell’anziano.