Pugni e minacce di morte all'anziana madre, arrestato

Da anni costringeva la madre 70enne a vivere in un clima impossibile, fatto di continue violenze, fisiche e psicologiche, e di una costante richiesta di soldi per pagarsi alcol e droghe. Alla fine, su disposizione del gip di Pordenone, Eugenio Pergola, un 52enne è stato arrestato dai Carabinieri di Aviano per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, senza occupazione dal 2005, era già stato condannato per reati analoghi, nei confronti della mamma e anche della sorella. Un carattere irascibile, l’uso di alcol e stupefacenti e la sua totale dipendenza economica dalla madre, avevano innescato ripetute liti e percosse. Negli ultimi tempi, però, l’aggressività era peggiorata e l’uomo era arrivato anche a minacciara la madre di morte. Per questo, il gip ha disposto la misura cautelare e questa mattina il 52enne è stato portato in carcere.