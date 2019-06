Pulisce il box nel centro ippico, scalciata dal cavallo

Incidente in un centro ippico di Palmanova, intorno alle 11.15. Un'operatrice che stava pulendo un box è stata ferita a una gamba dal calcio di un cavallo.

Soccorsa dai colleghi presenti in quel momento con lei, la ragazza, una 23enne della zona, è stata affidata alle cure dell'equipe sanitaria di un'ambulanza che l'ha trasportata al nosocomio di Palmanova.

Da lì il personale medico ha deciso per il trasporto in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni non sono gravi. Avrebbe però riportato la frattura di una gamba.