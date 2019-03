Quota 100, attrazione fatale per gli insegnanti Fvg

Sono 451 le domande di pensionamento inoltrate dal personale della scuola del Fvg. Di queste, 319 utilizzeranno il nuovo provvedimento, ossia quota 100. Lo comunica la Uil scuola che, a livello nazionale, ha messo insieme i dati per avanzare ipotesi sulle difficoltà per l’avvio del prossimo anno scolastico.

“Problematica che, nella nostra regione, sarà superata grazie alla buona volontà delle persone, come sempre accaduto in passato", commenta il segretario Uil scuola Ugo Previti. "La cosa che mi preoccupa maggiormente è che così si mette a rischio la continuità didattica per i ragazzi". Secondo un calcolo approssimativo del sindacato, i posti vuoti tra precari e pensionamenti saranno dai 1.500 ai 2.000. Per questo motivo, la Uil chiede l’immissione in ruolo dei precari.

In particolare, nella nostra regione, i docenti che hanno inoltrato la domanda di pensionamento sono 354, dei quali 250 con quota 100, e 91 del personale Ata, 64 con quota 100.

Per Previti, l’alta percentuale di richieste con quota 100 è significativa di una sorta di malumore diffuso, nonostante la scuola della nostra regione sia sempre stata considerata una delle migliori a livello nazionale.