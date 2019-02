Quota 100 in Fvg, pronti 500 pensionamenti dalla scuola

Nei prossimi mesi, con l’approvazione di quota 100, dalle scuole del Fvg potrebbero arrivare circa 500 domande di pensionamento nei vari profili professionali, dagli insegnanti al personale Ata. E' la prima stima della Uil scuola regionale.

Tra l’altro in molti casi il personale sta coprendo le carenze di organico che, in parte, si risolveranno grazie ai 74 posti di dirigente amministrativo, Dsga, messi a concorso, dei quali 64 per le scuole di lingua italiana e 10 di lingua slovena di cui 22 riservati.

In particolare, i dirigenti scolastici della provincia di Trieste esprimono particolare riconoscenza nei confronti degli assistenti amministrativi che esercitano la funzione di Dsga con professionalità e competenza: nella maggior parte dei casi, tale impegno svolto con dedizione e spirito di sacrificio dura da oltre un decennio – scrivono in una lettera rivolta al Miur nella quale si dichiarano sorpresi di fronte alla scelta dell’amministrazione di non riconoscere con un concorso riservato queste professionalità che hanno acquisito grande esperienza sul campo.

Aspetto questo sottolineato anche dal segretario regionale della Uil Scuola Ugo Previti il quale rimarca che le 1.500 domande per 74 posti di Dsga sono il segno di una preoccupante carenza di posti per i nostri laureati ai quale è urgente dare risposte per evitare la fuga di cervelli.

Nel frattempo i sindacati tra i quali la Uil si sono premurati di organizzare corsi di formazione per aiutare gli aspiranti candidati.