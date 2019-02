Quota 100 in Fvg: presentate 1.380 domande

Sono 1.380 le domande di pensionamento anticipato di Quota 100 presentate in Friuli Venezia Giulia. E' Udine, con 601 domande, il capoluogo che ha registrato il maggior numero di adesioni. Segue poi Trieste, con 311 richieste, Pordenone con 278 e Gorizia con 190.

Il vicepremier Matteo Salvini non nasconde la sua soddisfazione, sia per il risultato nazionale, sia per quello locale.

“Orgoglioso dei risultati di quota 100, con circa 70mila adesioni in tutta Italia di cui 1.380 in Friuli Venezia Giulia - commenta Salvini -. È un altro risultato di questo governo, per il quale mi sono speso con particolare impegno. Chi ha il sacrosanto diritto di smettere di lavorare può farlo, e lascia spazio a giovani in cerca di lavoro. Alla faccia della Fornero - conclude il Ministro degli Interni -. Dalle parole ai fatti”.