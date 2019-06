Quote latte, la Regione blocca gli atti ingiuntivi

“La Regione non procederà a fare alcun recupero di somme a fronte di sentenze che stabiliscano che quelle somme non sono dovute. La decisione in questo senso non spetta a noi, ma ci adegueremo ai pronunciamenti dei giudici”. L’assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier interviene così sulla vicenda delle quote latte, dopo l’ordinanza di archiviazione del gip del tribunale di Roma che sullo sforamento dei limiti di fatto ha dato ragione agli allevatori.

“Dobbiamo chiudere la vicenda – afferma Zannier. La nostra linea è di adeguarci alle sentenze. Dopo il decreto ministeriale che ha sospeso le attività di recupero coattivo abbiamo bloccato tutti gli atti ingiuntivi in essere. A fronte delle nuove sentenze, procederemo nella stessa direzione”.