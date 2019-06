Raffica di auto danneggiate nella notte

Brutto risveglio per i proprietari di diverse auto, che hanno ritrovato le vetture posteggiate con i vetri infranti. E' successo a Trieste, in riva Traiana e in via delle Cave.

Nel primo caso, fuori dalla discoteca Ausonia, protagonista è stato un ragazzo, in palese stato di alterazione alcolica, al quale era stato rifiutato l'ingresso nel locale dagli addetti alla vigilanza. Per sfogare la frustrazione, il giovane ha scagliato un sasso che ha danneggiato una macchina, ma si è allontanato prima dell’arrivo delle Volanti della Polizia di Stato.

Gli agenti indagano anche in via delle Cave, dove ignoti hanno infranto i finestrini sinistri di quattro vetture in sosta.