Raffica di furti in Friuli

Ancora furti in provincia di Udine. I malviventi hanno forzato una finestra in una casa di Palazzolo e hanno rubato una borsa e alcuni monili in oro per 2.000 euro. A Pozzuolo, invece, i ladri hanno usato una flex per aprire una cassaforte dalla quale sono stati rubati monili in oro per circa mille euro.

Furto in abitazione anche a Majano mentre a Udine i ladri acrobati hanno colpiti in tre appartamenti dopo essersi arrampicati sulle grondaie. Sono spariti soldi in contanti e preziosi. Indagano i carabinieri.