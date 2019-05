Raffica di furti in Friuli

Ladri in azione, ieri, tra pomeriggio e serata, in varie località friulane. A Udine, nella zona di viale Vat, i ladri hanno infranto alcuni cristalli e rubato beni ed effetti personali custoditi all'interno degli abitacoli. Anche a Manzano, sulle colline sopra Oleis, una macchina che era stata parcheggiata a poca distanza da un locale pubblico è stata presa di mira dai malviventi che hanno rubato una fotocamera.

Sempre a Manzano colpo in un'abitazione dalla quale, dopo aver forzato una finestra, i topi d'appartamento hanno asportato bigiotteria e altri beni. Ad Attimis in un'abitazione sono stati rubati una televisione, oro e preziosi per mille euro e 500 euro in contanti.

Ladri, infine, anche a Resiutta, all'esterno di un negozio, dove sono stati infranti i cristalli di due auto e sono stati rubati documenti e soldi. Su tutti gli episodi indagano i carabinieri.