Raffica di furti in provincia di Udine. I ladri hanno colpito in villette e appartamenti a Reana, dove sono stati rubati mille euro, a Codroipo, con un colpo da 6mila euro, a Carpeneto di Pozzuolo del Friuli dove sono spariti oro e soldi, e a Colloredo di Monte Albano, con un danno di 6mila euro tra gioielli e contanti. In tutti i casi sono state forzate porte e finestre.

Non è stata da meno la città di Udine con una lunga lista di furti, sempre di contanti e prezioni. I topi d'appartamento sono entrati in azione in via Mangart, in via Tiepolo, in via Monte Grappa e in via Monte San Marco. In due casi i malviventi si sono arrampicati sulle grondaie per entrare negli appartamenti. I danni ammontano a oltre 10mila euro. Indagano i Carabinieri.