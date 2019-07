Raffica di furti nell'area di servizio, due arresti

Grazie ai controlli intensificati in occasione dei flussi vacanzieri lungo le autostrade, la Polstrada di Amaro ha incastrato due ladri, che avevano messo a segno una serie di colpi sulle auto in sosta nell’area di Servizio Fella Est, lungo la A23, in comune di Malborghetto Valbruna. Fondamentale per pizzicare i due, cittadini ucraini di 53 e 54 anni, è stata la tempestiva segnalazione di un dipendente, che li aveva notati mentre si aggiravano in modo sospetto fra i veicoli.

Il Centro operativo autostradale ha inviato sul posto una pattuglia della Polizia Stradale che è riuscita a cogliere sul fatto i due malviventi, ancora intenti ad armeggiare all’interno di un camper. L’immediata perquisizione ha permesso di scoprire la refurtiva, ovvero borse da viaggio, computer e contanti, in banconote di vario taglio.

All’interno del loro veicolo, poi, gli agenti hanno trovato un dispositivo elettronico “jammer”, in grado d’inibire il funzionamento dei telecomandi di chiusura dei veicoli. I due, appostandosi nei pressi del parcheggio, aspettavano che l’ignaro malcapitato scendesse dall’auto e, mentre azionava il tasto di chiusura, impedivano il funzionamento del sistema, facendo in modo che la macchina rimanesse aperta.

I due ucraini sono quindi stati arrestati in flagranza e accompagnati nel carcere di Udine a disposizione del Pm.

La Polstrada invita tutti i cittadini a tenere alta l’attenzione nei momenti di sosta o transito all’interno delle aree di servizio, assicurandosi dell’effettiva chiusura del veicolo prima di allontanarsi ed evitando di lasciare oggetti di valore in vista all’interno dell’abitacolo.