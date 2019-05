Raffica di incidenti, a Turrida grave una persona incastrata

Il maltempo sta provocando anche diversi incidenti stradali. Una vettura è finita fuori strada a Udine in via Marco Volpe; altri sinistri si sono verificati a Sedegliano, in ocalità Turrida e a Pannellia. I vigili del fuoco stanno intervenendo non solo per sinistri ma anche per rami sulla carreggiata in diverse aree della zona collinare.

A Turrida iil sinistro si è registrato lungo la regionale 463: una Fiat Panda è finita in un fosso con due persone a bordo, cappottata. Due i feriti, uno estratto dall'abitacolo. Sul posto il personale medico di un'ambulanza, proveniente dal nosocomio di San Daniele del Friuli; sul posto anche i vigili del fuoco di Codroipo e l'elisoccorso.