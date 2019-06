Raffica di incidenti, investito e ucciso un cavallo

Due vetture si sono scontrate a Udine, in via Gonars, intorno all'una e mezza di questa notte. Nell'impatto le due conducenti sono rimaste ferite ma, fortunatamente, non sono in gravi condizioni. Si tratta di una cittadina di Udine di 45 anni è di una ragazza di Pavia di Udine classe '93. All'origine dell'incidente, che ha visto coinvolta una Polo e un'Audi, ci sarebbe una mancata precedenza. Sul posto il personale medico e i carabinieri per i rilievi.

Si segnalano altri due incidenti sulle strade del Friuli, entrambi hanno visto coinvolti animali. A Terzo di Aquileia, lungo la sp81 al km 5 + 400, il conducente di una vettura si è visto improvvisamente sbucare dalla boscaglia un cinghiale senza riuscire a evitarlo. L'animale dopo l'urto è poi fuggito. Il conducente, un cacciatore della zona, è rimasto illeso mentre la vettura ha riportato alcuni danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova per rilievi e accertamenti.

A Pozzuolo del Friuli, lungo la regionale 353, invece, un mezzo pesante ha travolto un cavallo; nell'impatto l'animale è deceduto. Si tratta di uno dei cavalli che normalmente vengono tenuti all'interno di un recinto nell'accampamento rom della zona. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Udine. Illeso Il conducente del mezzo pesante.