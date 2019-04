Raffica di incidenti nella notte in Friuli

Raffica d'incidenti nella notte su varie strade del Friuli. A Cassacco una donna che stava pedalando in bicicletta è stata urtata da un'auto che l'ha fatta cadere violentemente a terra. È successo in via Chiuro e sul posto sono intervenuti i sanitari di un'ambulanza e i carabinieri di Majano per tutti gli accertamenti.

Incidente stradale anche sulla ex provinciale 48 vicino alle caserme a Remanzacco, in località Casali Stella. Una ragazza di 24 anni di Palmanova ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada. Trasportata in ospedale con un'ambulanza non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Poco dopo mezzanotte sulla statale 13 ad Artegna altra fuoriuscita autonoma del conducente di una vettura vicino alla fioreria Sturma.

A Rive d'Arcano, infine, in via Fagagna, terza fuoriuscita autonoma con un ferito lieve. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l'autista ha perso il controllo della macchina dopo aver affrontato una curva in direzione Rodeano ed è finito in un fosso a bordo strada. Sul posto anche i pompieri. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di San Daniele del Friuli con contusioni ed escoriazioni.