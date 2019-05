Raffica di incidenti stradali nella notte

Tanti incidenti nella notte concausati anche dal maltempo. Il primo si è verificato alle 23 in via Palmanova, a Bicinicco, dove si sono scontrate tre vetture, tra cui una una Kia e una Dacia. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma ci sono stati disagi alla circolazione. Gravi i danni ai mezzi, poi rimossi dal soccorso stradale.

All'altezza di via Trieste, a Nogaredo al Torre, ancora cinghiali sulla strada, lungo la Sp 2; a San Vito al Torre, a poche centinaia di metri dall'abitato di San Vito, la conducente di una Lancia Ypsilon si è trovata di fronte un cinghiale e l'ha travolto; per fortuna la donna non è rimasta ferita.

A Martignacco fuoriuscita autonoma in via Santa Margherita del Gruagno: coinvolta una Citroen C3. Ferita la persona che era al volante, portata al pronto soccorso di Udine. Un incidente anche a Cervignano del Friuli, lungo la statale 14, all'altezza della pasticceria La Rosa, per fortuna senza feriti.

E infine questa mattina, a Maniago, in via delle Industrie, una fuoriuscita autonoma ha fatto intervenire i pompieri. Nessuno è rimasto ferito in maniera grave. Sul posto le ambulanze, i Vigili del fuoco, Polizia di Stato e Carabinieri.