Raffica di incidenti stradali nella notte

Tra ieri sera e questa mattina si segnalano diversi incidenti lungo le nostre strade. Poco dopo le 6, a Malisana di Torviscosa, fuoriuscita autonoma di un automobilista che è finito nel fosso; per fortuna non ha riportato lesioni, riuscendo a liberarsi da solo dalla sua vettura.

Anche un furgone, sempre per una fuoriuscita autonoma, è finito nel fosso che costeggia via Latisana, a Castions di Strada, all'altezza del ristorante Levade. È avvenuto verso le 19.

Incidente anche ad Aiello, intorno alle 19, lungo via Genova Cavalleria, dove si sono scontrate due auto.

Impatto tra due mezzi anche a Magnano in Riviera, in via Prampero, dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Gemona perché una vettura aveva danneggiato la cassetta del gas metano finendo fuori strada. Nell'impatto i due conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale a Udine con l'ambulanza. Si tratta di un uomo e di una donna; non sarebbero in pericolo di vita.

I pompieri sono inoltre dovuti intervenire questa notte anche a Lignano per aiutare alcuni fan di Vasco Rossi che erano rimasti impantanati con le loro auto, posteggiate nei campi intorno allo Stadio Teghil. I mezzi sono stati trainati sulla strada.