Raffica di truffe in Friuli

I carabinieri di Fagagna hanno denunciato un 42enne e un 66enne della provincia fiorentina che si sono fatti accreditare la somma di 90 euro per la compravendita online di un seggiolone da bambino, omettendo di consegnare quando pattuito all’acquirente.

Truffa online anche a Gemona dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di Rovigo di 50 anni che aveva incassato 1.200 euro per la vendita di un camper, poi mai consegnato al compratore.

Una pensionata di San Daniele è stata truffata da un uomo che, con una scusa, è riuscito a introdursi nella sua casa. Lamentando di non avere contante con sé, piangendo per la necessità di dover ricoverare d’urgenza in ospedale l’anziana moglie, l’uomo si è fatto consegnare 20 euro. Il malvivente si è poi allontanato a piedi, facendo perdere le sue tracce; il caso è stato denunciato ai carabinieri.