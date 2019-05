Rail Safe Day, riflettori puntati sulle stazioni

77 operatori del Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia nell’intera giornata di mercoledi 22 maggio sono stati impiegati nell’ambito dell’Operazione denominata Rail Safe day. Gli agenti hanno controllato 31 località, tra stazioni ferroviarie e altri siti, in tutto il territorio regionale. Le persone identificate sono state 163, e, a testimonianza del buon livello di rispetto della normativa vigente, sono state sole tre le sanzioni elevate nei confronti degli utenti.

L’operazione, disposta su tutto il territorio nazionale dal Servizio di Polizia Ferroviaria, in aggiunta al quotidiano lavoro di controllo e prevenzione svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia Ferroviaria, consiste in una serie di controlli straordinari in ambito ferroviario, per prevenire il verificarsi di tutti quei comportamenti anomali e impropri, quali l’indebita presenza di persone sulle linee ferroviarie o nei pressi di passaggi a livello, l’oltrepassare della “linea gialla” in stazione, l’incauto attraversamento dei binari, la realizzazione dei pericolosissimi “selfie” in linea, che, in alcune situazioni, sono sfociati in eventi tragici.