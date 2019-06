Ramo cade sulle auto e sui cavi dalle corrente

Alle 23 di ieri, una squadra e l'autoscala della sede centrale del comando provinciale Vigili del fuoco di Trieste sono intervenute in via Manna per la caduta di un grosso ramo. I pompieri hanno lavorato per circa due ore per la messa in sicurezza delle parti ancora pericolanti e la rimozione delle fronde che ingombravano completamente il passaggio.

Danneggiate alcune auto e i cavi dell'illuminazione pubblica. Fortunatamente non sono state coinvolte persone.