Rapina a Udine, convalidati tutti i fermi

Il gip del Tribunale di Udine, Daniele Faleschini Barnaba, ha confermato il fermo dei quattro uomini arrestati sabato per la rapina nella gioielleria Italico Ronzoni, conclusa con una sparatoria in pieno centro città. Sciogliendo la riserva assunta ieri dopo l'udienza di convalida, il giudice ha stabilito che tutti e quattro gli indagati restino in carcere.

Si tratta di Giugliano Michele, 27 anni, il 'palo', fermato a breve distanza dal colpo nel negozio di via Mercerie; di Pasquale La Montagna, 27 anni, che avrebbe collaborato alla pianificazione della rapina, facendo poi da autista; e dei due autori materiali, Massimo Canciano, 55 anni, e Nevio Cavallo, di 34.

Accogliendo la richiesta della procura, il gip ha disposto per tutti il regime di detenzione, spiegando che si tratta dell’unico “proporzionato alla gravità dei fatti e alle esigenze cautelari”.