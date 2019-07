Rapina in Borgo stazione, arrestato anche il secondo uomo

La notte tra il 3 e il 4 luglio un cittadino udinese è stato aggredito e derubato da due stranieri del suo borsello. A distanza di sei giorni, entrambi i responsabili si trovano ora in carcere. Il primo, un 28enne cittadino pakistano richiedente asilo, era stato arrestato in flagranza dal personale di una Volante; il secondo, un connazionale di 18 anni, è stato fermato e arrestato nella tarda serata di martedì mentre si trovava in compagnia di altri due irregolari sulla scalinata del cavalcavia Santi Ermacora e Fortunato.

Tramite gli accertamenti della Polizia giudiziaria e grazie alla testimonianza della vittima, sono state individuate la sue responsabilità. Poco dopo, l'uomo è stato arrestato per il pericolo di fuga. Dagli accertamenti, infatti, è risultato che la mattina successiva sarebbe partito per la Spagna dove avrebbe raggiunto alcuni parenti che gli avevano spedito del denaro.

I due pakistani che erano con lui sono stati espulsi dall'Italia poiché risultati irregolari sul territorio.