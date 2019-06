Rapine a mano armata a Trieste: presi due giovanissimi

Hanno messo a segno due rapine a mano armata nell’arco di pochi minuti, ma sono stati rintracciati e denunciati. Si tratta di un minorenne e un maggiorenne, quest'ultimo arrestato.



Nel pomeriggio del 4 giugno i due, con indosso un casco e armati di un grande coltello, sono entrati in una tabaccheria di via del Carpineto, minacciando il proprietario per ottenere denaro contante.

Appena i rapinatori si sono accorti del sistema di videocamere presenti in negozio sono fuggiti a bordo di uno scooter prima di incassare il bottino.

Dopo poco, i due malviventi hanno assalito un’altra tabaccheria in largo Pestalozzi, riuscendo questa volta a portar via circa 150 euro dall’incasso, dopo aver minacciato la vittima con lo stesso coltello.



Scattate le ricerche, la Squadra Mobile della Questura ha individuato, in piazza Goldoni, uno dei due malviventi, poi identificato nel minore O. A. J. classe 2001, che indossava ancora gli indumenti utilizzati per le rapine. Accompagnato in Questura e dopo aver ammesso le sue responsabilità, il minore è stato denunciato.



Contemporaneamente il Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri ha trovato, in via del Molino a Vento, l’altro ragazzo - il 19enne B. B. A. - che è stato arrestato dopo aver fatto rinvenire il coltello utilizzato, lo scooter rubato usato per la fuga, i due caschi all’interno di un cassonetto dei rifiuti, e parte del provento della rapina.