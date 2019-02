Rapine ed estorsione a Udine, arrestato in Inghilterra

La Polizia inglese ha arrestato un cittadino albanese di 25 anni, Hekri Domi, condannato a 9 anni e 9 mesi di reclusione per due rapine e un’estorsione commesse a Udine. Il primo colpo era stato messo a segno in un supermercato di via Mantova. Il ragazzo, allora minorenne, aveva agito con un complice. Puntando una pistola giocattolo a una cassiera, aveva rapinato il punto vendita facendosi consegnare 1.800 euro.

Domi aveva rapinato anche un secondo punto vendita in piazza XX Settembre e aveva minacciato con un taglierino l’addetta alla cassa, prendendola per il collo. Terzo reato un’estorsione nei confronti di un cittadino italiano da cui si era fatto consegnare 500 euro.

Dopo le condanne per questi reati, il giovane si era reso irreperibile; è stato individuato grazie alle indagini della Polizia di Stato della Questura di Udine, coordinata nella sua attività dalla Procura friulana. In manette anche un cittadino ungherese, fermato nel suo Paese, che deve scontare due anni per furti commessi in Friuli dal 2011 al 2013. Per entrambi gli stranieri sono state avviate le procedure di estradizione.