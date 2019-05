Rapine in villa, trovato nascondiglio di armi, munizioni e gioielli

Un milione di euro in gioielli e una pistola nascosti in un bosco tra Sacile e Conegliano. E’ stato recuperato dalla Polizia di Stato di Pordenone un’altra parte del bottino della pericolosa banda sgominata a fine febbraio e composta da tre albanesi che, tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, aveva messo a colpo una serie impressionante di furti in ville e abitazioni.

A Darjel Prushi, 27 anni, Edmond Et Hemaj, 35 anni, e Nikoll Dobrozi, 27 anni, sono stati attribuiti al momento ben 66 colpi, ma la convinzione degli investigatori è che il numero dei furti si aggiri attorno al centinaio.

Il nascondiglio, un casolare situato in un bosco tra Sacile e Conegliano, è stato individuato grazie all’analisi dei dati relativi ai cellulari dei tre malviventi e ai loro spostamenti. Nella giornata di ieri i poliziotti hanno perquisito l’area boschiva e hanno individuato in un casolare un nascondiglio coperto da calcinacci. Dentro sono stati rinvenuti 1,3 chilogrammi di preziosi per un valore di un milione di euro e una pistola Smith & Wesson calibro 38 special 2 pollici che era stata rubata in via Colombo a Pordenone il 27 dicembre.

Con l’aiuto dei sommozzatori della Questura di Venezia è stato poi scandagliato il torrente che attraversa il bosco, sul letto del quale è stata trovata la cassaforte rubata a Sacile il 21 gennaio. Dentro il mobile squarciato c’erano ancora diverse munizioni calibro 38.

Sale così a 2 milioni di euro il valore del bottino recuperato dalla Polizia dal mese di febbraio. Allora un altro chilogrammo e mezzo di gioielli era stato trovato nel covo della banda a Conegliano.

“Siamo certi - ha commentato il Questore di Pordenone, Marco Odorisio - che tra i preziosi ritrovati in questi giorni ci siano anche gioielli rubati durante i furti che ancora non sono stati attribuiti con certezza alla banda. All’appello, comunque, mancano ancora due pistole rubate che siamo sicuri saranno ritrovate e che i tre avrebbero utilizzato per togliere di mezzo chiunque si fosse frapposto tra la banda e i loro obiettivi. Infine, stiamo investigando sui flussi di denaro effettuati dai tre verso l’Albania”.

Le immagini dei gioielli recuperati e non ancora restituiti ai proprietari saranno postate sulla pagina Facebook della Questura pordenonese.