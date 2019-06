Razzia nel supermercato, fermate due donne

Nonostante le telecamere di sicurezza, al Conad di Aviano si era registrata una lunga serie di furti. Ma, alla fine, i Carabinieri di Aviano e Caneva sono riusciti a risalire alle due responsabili: si tratta di una 78enne e della nuora, di 32anni, entrambe residenti a Budoia. Le due donne avevano studiato una tecnica ‘quasi infallibile’ per aggirare i controlli, uscendo dal supermercato con quantitativi di merce superiore a quella realmente pagata.

Le due erano già state pizzicate il 29 maggio, quando avevano rubato alimentari per 46 euro senza passare i codici a barre alla cassa automatica del Conad. I responsabili del punto vendita si erano accorti successivamente del colpo, allertando il personale in modo da monitorare le due nel caso si fossero nuovamente presentate. Così ieri pomeriggio, intorno alle 18, le due donne, accompagnate da un bimbo di due anni seduto nel seggiolino del carrello, si sono ripresentate nel negozio di via De Zan.

Riconosciute dalle commesse sono state monitorate a distanza; terminata la spesa anziché dirigersi verso le casse servite da un operatore, si avvalevano di quelle automatiche. Uscite dal supermercato venivano immediatamente fermate dai commessi e dai carabinieri nel frattempo allertati e invitate a esibire gli scontrini.

Uno risultava dell’importo di 6,85 euro, l’altro di 3,67 euro. Ma il loro carrello risultava pieno di merce, per un totale di euro 157,29 euro. Le due hanno tentato di giustificarsi, non riuscendo però a convincere i militari che, su disposizione del Magistrato, le hanno poste ai domiciliari.