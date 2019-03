Reddito di cittadinanza, i friulani preferiscono i Caf

Il primo giorno del Reddito di cittadinanza in Friuli si chiude senza resse né code agli sportelli di Poste Italiane. Negli uffici postali abilitati alla ricezione dei moduli tutto è andato contro le previsioni. Niente di quanto ipotizzato nei giorni scorsi per far fronte alle domande delle circa 46 mila famiglie regionali interessate si è verificato: questa mattina la Posta centrale di Udine si presentava, infatti, pressoché deserta. Forse i potenziali richiedenti hanno preferito pazientare o rivolgersi agli sportelli del Caf, per motivi di privacy o perché ancora in attesa dei documenti Isee.

Va detto che risultano oltre 7mila richieste di Isee, l'Indicatore della situazione economica equivalente, presentate negli ultimi mesi solamente negli uffici Caf Cisl.

Analizzando la situazione ai Centri di assistenza fiscale del Fvg, chi si è rivolto per presentare domanda, prenotare un appuntamento o anche solo per chiedere informazioni, ha un’età compresa tra i 35 e i 50 anni.

Al Caf Cisl di Udine sono stati quasi 200, solo in mattinata, e molti di loro hanno domandato se, e in che modo, questo sostegno economico possa aiutare loro a trovare un’occupazione fissa, per rendersi quindi autonomi.

La fascia di cittadini sotto i 35 anni non si è presentata allo sportello perché, si presume, come spiegano al Caf, accedano in maniera autonoma con la richiesta, grazie a migliori conoscenze informatiche.