Regeni, la verità è un tuo diritto

Non spegnere i riflettori sulla morte di Giulio Regeni. E’ quanto continuano a chiedere i genitori del ricercatore friulano, sequestrato, torturato e ucciso oltre tre anni fa al Cairo. Per tenere accesa la fiamma della ricerca della verità, questa sera a Monfalcone, nella sala San Nicolò, mamma Paola e papà Claudio hanno portato la loro testimonianza.

Nel corso della serata spazio anche a un videomessaggio del loro avvocato, Alessandra Ballerini, in occasione della Giornata internazionale del diritto alla verità. Toccante la proiezione del docu-film ‘Nove giorni Al Cairo’, realizzato da Carlo Bonini e Giuliano Foschini, così come le riflessioni di Antonella Tripani su 'Educare ai diritti' e Alessio Russi che ha raccontato l'esperienza dei Biasiachinbici, che hanno raggiunto Roma sulle due ruote per testimoniare la loro vicinanza alla famiglia Regeni. Ad accompagnare le parole, il saluto in musica di Margherita Baggi e Piercarlo Favro.