Resiani solidali con don Alberto Zanier

E' ancora scossa la comunità di Resia dal clamore mediatico suscitato dal foglio parrocchiale firmato da don Alberto Zanier che attacca pubblicamente le giovani del paese, colpevoli di aver indossato gonne sopra il ginocchio a messa.



Una vicenda che ha fatto parlare di resia in tutta Italia e che diviso l'opinione pubblica, tanto che un gruppo di resiani ha voluto esprimere la propria solidarietà nei confronti di don Alberto scrivendo una lettera.



"Pubblichiamo una riflessione sulla "gogna mediatica" che sta investendo il nostro Vicario. Molti infatti si sentono alquanto disorientati, per non dire sconcertati, dalla improvvisa e violenta polemica innescata in Valle, sui social, a seguito di un richiamo fatto da don Alberto Zanier sul foglietto distribuito nella S. Messa domenicale. Una polemica sicuramente esagerata - si legge nella lettera - per un richiamo che il sacerdote di una comunità ha ritenuto di fare e che ognuno potrà ascoltare più o meno, ma che certo, i contenuti non meritavano le tante, troppe, frasi offensive che si stanno leggendo. Insomma la motivazione che ha scatenato questo putiferio non sembra, agli occhi dei più, tale da suscitare tali reazioni, (siamo arrivati ai giornali e alle televisioni nazionali, per non parlare della nota trasmissione "Le iene") ma soprattutto non merita sicuramente tutti quegli insulti verso Don Alberto Zanier al quale comunque, le persone che hanno espresso il desiderio di scrivere queste righe, ci sentono di dare la propria solidarietà pur non entrando nel merito del fatto. A margine poi di tutta questa amara vicenda, in tutti è nato un grande scoramento, dettato soprattutto dalla condizione socio-economica della nostra Valle; un negativo presupposto che tutti, in qualche modo, cercano di migliorare attraverso: l'organizzazione di iniziative, impegni personali di grande contenuto, ricerca di valori sempre finalizzati alla promozione e alla crescita della Comunità. Per cui vedere ora mandare in fumo tanto impegno per una polemica vuota ed oziosa, di cui sicuramente si poteva fare a meno, fa rabbia, tanta rabbia".



"La Comunità - conclude la lettera - ora spera che il tutto rientri, a breve, nei canoni di correttezza ed educazione, valori sicuramente presenti nelle genti di montagna e questo ci insegni ad utilizzare i social più correttamente, non per offendere, ma per comunicare civilmente, dando messaggi positivi ed educativi".

Nessuna solidarietà, invece, nei confronti delle giovani resiane, offese e paragonate a dei suini, nè una parola nei confronti delle mamme, anche loro accusate di negligenza nel curare il look delle figlie. E nessun commento da don Alberto Zanier.