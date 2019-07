Incendio in un'abitazione all'interno del residence Tre Confini, a Tarvisio. Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono levate in una delle unità abitative, dove pare fossero in corso dei lavori. Nessuno sarebbe rimasto coinvolto sotto il profilo sanitario.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine con un'autoscala e i pompieri del distaccamento di Gemona del Friuli. I danni sarebbero ingenti.