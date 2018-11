Rifiuti: più ricicli, meno spendi

In Fvg ogni famiglia spende in media per la tassa dei rifiuti 221 euro, ma mentre a Trieste si superano i 290, a Udine se ne spendono 160 e Pordenone 183. Le famiglie goriziane sborsano invece 251 euro, con la consolazione che la tariffa rispetto allo scorso anno è scesa dell’1,6%.

E’ questo il quadro che emerge dalla annuale rilevazione dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, che per l’11esimo anno consecutivo ha realizzato un’indagine sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia, prendendo come riferimento nel 2018 una famiglia tipo composta da 3 persone e una casa di proprietà di 100 metri quadri.

Un dato rilevante riguarda la correlazione tra raccolta differenziata e costi: dove si ricicla di più, si spende meno e ciò spiega come mai a Trieste, dove la differenziata è ferma al 40,2% la tariffa sia la più alta della regione.

Il Friuli Occidentale si conferma il territorio più virtuoso nella raccolta differenziata, toccando l’84,7%, ma in termini di rapporto costi-benefici la provincia di Udine, che differenzia il 67,4%, riesce a garantire le tariffe migliori, collocandosi al secondo posto dopo Belluno per convenienza, ovvero quasi la metà di quanto sborsato nel capoluogo regionale.