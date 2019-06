Rintracciati in mattinata più di cento migranti

Continuano i flussi lungo la rotta balcanica. In mattinata le Volante della Questura e i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno rintracciato nella zona dell’ex Wartsila e di piazzale Cagni, a Trieste, più di cento migranti, per lo più pakistani. Anche grazie ai mezzi messi a disposizione dalla Trieste Trasporti, gli stranieri sono stati accompagnati ai centri di fotosegnalamento di Fernetti, del Porto Nuovo e in Questura per le varie incombenze connesse con il loro rintraccio.