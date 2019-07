Rinviata, causa lavori, la festa in via Aquileia a Udine

Festa rinviata a data da destinarsi in via Aquileia a Udine, a causa dei cantieri che stanno interessando in questi giorni la storica via del centro città. A darne notizia è la neo costituita associazione 'Love♥ViAquileia'.

"Gli annunciati eventi del 18 e del 31 luglio sono stati 'congelati'- spiega il presidente Antonio Minervini -. I passi avanti del cantiere oltre ai tempi necessari per soddisfare gli adempimenti tecnici, consigliano di rinviare ad altra data, a questo punto a fine lavori, la festa per raccontare la vivacità e la qualità delle attività economiche di questa fondamentale arteria cittadina. Il programma prevedeva l'esibizione di diversi artisti di strada, un carretto itinerante che avrebbe offerto il gelato ai passanti, la collocazione di cinque postazioni con pittori “en plein air” e un'esposizione di moto artistiche Harley Davidson. Iniziative che riproporremo e arricchiremo quando la via sarà definitivamente messa a nuovo".



Minervini ringrazia anche "i numerosi operatori economici che avevano con entusiasmo aderito, tanto da proporre allestimenti originali con l'esposizione di articoli e oggetti davanti al proprio negozio e gli esercenti pronti a offrire specialità enogastronomiche. Un ringraziamento sentito per il supporto al mandamento di Confcommercio Udine, che aveva tra l’altro già attivamente interessato il Comune di Udine per la realizzazione delle due feste. Confcommercio ci ha pure assicurato che ci supporterà anche al momento di un evento che è semplicemente stato rinviato. Vi comunicheremo tempestivamente la nuova data che andremo ad individuare".