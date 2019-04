Risparmiatori traditi, incontro con il Prefetto

A seguito del nuovo rinvio dell'emanazione del decreto per il Fondo indennizzi, lunedì 8 aprile una delegazione di Federconsumatori del Friuli Venezia Giulia sarà ricevuta dal Prefetto di Udine, Angelo Ciuni. L’incontro è stato richiesto per portare a conoscenza dell’autorità di Governo la grave problematica dei risarcimenti ai risparmiatori truffati dalle banche. Dal 2015 in poi Federconsumatori Fvg, e in particolare quella della Provincia di Udine, ha dedicato una parte cospicua della propria attività assistendo e tutelando oltre 3.500 risparmiatori. Alla luce dell'incertezza sulle decisioni del Governo, l'associazione esprime "tutta la propria preoccupazione e la perplessità per i ritardi nell’emanazione delle norme di attuazione, originariamente previste nella legge finanziaria per il 30/01/2019. Questo ritardo, non sanato dall'immediata approvazione del provvedimento di attuazione del Fondo, continua ad alimentare dubbi e interrogativi circa la reale volontà del Governo di dare inizio concreto ai risarcimenti. In questo clima si lascia campo libero a ogni ipotesi", spiegano dall'associazione.

"Nei risparmiatori, accanto a sentimenti di frustrazione e rassegnazione, si sono sedimentati sentimenti di rabbia e risentimento nei confronti delle Istituzioni, che appaiono sempre più inclini alla pratica delle promesse, funzionali all’acquisizione del consenso elettorale, anziché alla coerenza tra le decisioni prese e la loro applicazione. Nell'incontro con il Prefetto, illustreremo la nostra valutazione sulle criticità presenti nell’unico testo finora approvato. Tra queste, la prova delle violazioni massive della disciplina del Testo Unico Finanziario che secondo le attuali previsioni dovrebbero essere fornite da ogni singolo risparmiatore. Risulta assai problematico fornire, come richiesto, prove documentali degli acquisti azionari e obbligazionari effettuati prima dell’anno 2008. A questi rilievi occorre aggiungere che una parte rilevante dei pacchetti azionari (circa il 40%) detenuti dai cittadini della nostra Regione deriva dalla conversione delle azioni della Banca Popolare Udinese in quelle della Popolare di Vicenza. Pacchetti azionari per i quali si presenta arduo se non impossibile fornire una documentazione probatoria e che comunque scontano le conseguenze di un’informazione fraudolenta che ha indotto i risparmiatori a conservarli nel proprio portafoglio" conclude Federconsumatori Fvg.