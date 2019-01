Risparmio tradito, il fondo di indennizzo è legge

E’ diventato legge il fondo che ridarà fiato ai risparmiatori traditi dalle Banche Venete. L'articolo 38 della legge di bilancio, approvato in Senato, ha infatti istituito il FIR, Fondo Indennizzo Risparmiatori. Ha una dotazione 1 miliardo e 575 milioni di euro, finalizzato al rimborso degli azionisti e degli obbligazionisti che abbiano visto azzerato il valore dei loro titoli, a seguito della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa di vari istituti, tra i quali Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Sono 210 mila i risparmiatori delle banche venete interessati, 16mila in Friuli Venezia Giulia.



Il risultato è frutto anche della battaglia portata avanti delle associazioni di consumatori, tra le quali la friulana Consumatori attivi.



“Solo la determinazione e la voce di tutti ha potuto essere talmente forte da essere udita dalle Istituzioni” commenta la presidente Barbara Puschiasis. “Siamo consapevoli del fatto che è solo un primo passo – aggiunge - e vigileremo sul decreto attuativo chiedendo al Governo che l'impegno sia massimo per evitare che la Unione Europea possa porre ostacoli agli indennizzi. Chiediamo anche che ci si metta subito al lavoro – prosegue la presidente di Consumatori Attivi - per trovare una soluzione per i risparmiatori indebitati a causa dell'illiquidità e dell'azzeramento del valore delle azioni. Queste persone non possono trovarsi anche a perdere la casa!”.



Il ristoro sarà pari al 30% del prezzo di acquisto delle azioni e non supererà, ad azionista, i 100.000 euro. Se ci saranno ulteriori risorse disponibili, la percentuale potrà aumentare.



Potranno accedere al fondo persone fisiche, imprenditori individuali, commercianti, artigiani, società di persone che non hanno più di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di fatturato e associazioni di promozione sociale.



“A questo punto – fa sapere Barbara Puschiasis – bisogna attendere il decreto attuativo, che dovrà essere adottato entro la fine di gennaio. Poi partiranno i 6 mesi per la presentazione della domanda di liquidazione dell’indennizzo, che probabilmente sarà su modulo prestampato”. In questo mese le associazioni dei consumatori lavoreranno con il Ministero per definire modalità concrete di accesso al fondo.