Rissa tra stranieri a Trieste

Momenti di tensione questo pomeriggio in piazza Libertà a Trieste, dove tre persone, tutte straniere, hanno dato vita a una rissa. Nel parapiglia, sono spuntati anche oggetti taglienti, con i quale i tre, che sarebbero tutti migranti, sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti alcuni agenti della Polizia locale, che si trovavano in zona, che hanno separato i contendenti, poi soccorsi e trasferiti all’ospedale di Cattinara per le cure del caso.

Nel corso dell’intervento è stata temporaneamente interrotta la circolazione. Ma la situazione è in breve tornata alla normalità.