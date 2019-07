E' terminata nel sangue un'accesa discussione tra stranieri avvenuta nel tardo pomeriggio, in Borgo Stazione a Udine. Stando alle prime ricostruzioni due persone sono state fermate, tra viale Ungheria e piazzale D'Annunzio, mentre una terza è finita in ospedale con una ferita provocata da un'arma da taglio. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Ancora tutti da chiarire i dettagli della rissa.