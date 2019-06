Rissa tra stranieri nella notte in piazza Goldoni

Questa notte sono giunte alcune segnalazioni alla sala operativa della Questura di Trieste tramite il 112 di una rissa in piazza Goldoni tra sei persone, avvistate con bottiglie in mano. La Volante, poco dopo, ha rintracciato in via Carducci un afghano classe 1996, riconosciuto come uno dei partecipanti alla zuffa.

Dagli accertamenti è emerso a suo carico un provvedimento di divieto di ritorno in Comune di Trieste, motivo per il quale è stato denunciato, oltre che per aver percosso un suo connazionale per futili motivi.