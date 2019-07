Ristruttura una casa e cade dal ponteggio

Infortunio sul lavoro a Brugnera, nella frazione di Maron. È successo intorno alle 11 di oggi, all'interno di un cantiere edile per la ristrutturazione di una abitazione. Per cause in corso di accertamento, un operaio di 56 anni residente a Conegliano, collaboratore di un'impresa edile di proprietà del padre, è caduto da un ponteggio metallico da un'altezza di circa un metro.

Nella caduta ha riportato diverse ferite ed escoriazioni alle gambe e alle braccia. È stato portato in ambulanza all'ospedale di Pordenone, dove è stato ricoverato; non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della stazione di Prata di Pordenone e gli ispettori del lavoro.