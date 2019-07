Ritrova e restituisce un borsello con 1.600 euro

Un pendolare di Trieste di 30 anni ha trovato un borsello con dentro 1.600 euro alla Stazione dei treni di Sistiana-Visogliano. Era sopra il bancone della biglietteria.

In quel momento era tutto chiuso, così ha rinunciato a prendere il treno che lo avrebbe riportato a casa ed è andato alla stazione dei carabinieri di Aurisina. I militari dell’Arma hanno rintracciato il proprietario, un 74enne pensionato di Trieste.

L’anziano aveva passato la giornata al mare, a Sistiana, e quando era ripartito con il treno per rientrare a Trieste, appesantito dalle altre borse per la spiaggia, non si era accorto di aver dimenticato il borsello sopra il bancone della biglietteria. La vicenda si è conclusa con una stretta di mano tra i due protagonisti. Il 30enne ha rinunciato alla possibilità di ricevere una ricompensa per quanto ritrovato.