Ritrovata anche grazie ai social un'auto rubata a Muggia

Ieri la Polizia di Stato ha restituito alla legittima proprietaria l’auto che le era stata rubata venerdì sera a Muggia. La notizia del furto, con foto del veicolo, era apparsa in un post su Facebook. Ieri sera una donna ha visto parcheggiato in via Grego un mezzo simile, con le portiere aperte e con dei bambini che vi giocavano attorno, entrando e uscendo dalla vettura. La signora ha informato la sala operativa della Questura tramite il 112 e sul posto si è recata una Volante.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’auto era proprio quella rubata; dopo le formalità di rito, è stata restituita alla proprietaria. Il veicolo presentava il parabrezza destro parzialmente danneggiato e il nottolino d’accensione divelto.