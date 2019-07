Ritrovato il giovane scomparso dal campeggio

Si sono concluse positivamente le ricerche di un giovane classe 1992 di nazionalità canadese che risultava disperso da ieri in comune di Tramonti di Sopra, dal campeggio hippy che anche quest'anno si tiene in località Nudris. L'allarme era stato dato dagli amici che, dopo averlo cercato invano nella tarda serata, si erano rassegnati a chiedere aiuto verso le 4 di questa mattina. Il ragazzo era partito intorno alle dieci di domenica, con un piccolo zainetto e poco vestito, e aveva detto alla fidanzata di voler salire sul Monte Giaf, ma non aveva più fatto rientro alla sua tenda.

Immediatamente i Vigili del Fuoco di Pordenone, con l'Unità di Comando Locale e la partenza di Maniago, si erano portati sul posto per iniziare le ricerche. Inizialmente hanno battuto alcuni sentieri nelle vicinanze del campo in cui alloggiava il disperso. Nel frattempo era stata inviata anche la squadra speleo alpino fluviale dal Comando dei pompieri di Pordenone. Subito mobilitati anche i tecnici del Soccorso alpino di Maniago. Le squadre a piedi hanno trovato tracce di salita, intuendo il percorso fatto dal ragazzo; quando c'è stata luce sufficiente si è alzato in volo anche l'elicottero della Protezione Civile per la ricerca dall'alto.

Il ragazzo aveva preso una traccia di cacciatori che poi ha smarrito e lo ha portato fuori dal percorso, conducendolo in una zona impervia. Ai soccorritori ha poi raccontato di essersi fermato a causa del buio alle 21 su un cocuzzolo, a quota 1.100 metri, per passarvi la notte. Una squadra di soccorritori è stata sbarcata in alto per battere il Monte Giaf in discesa, sulla stessa traccia di cacciatori che non ha un percorso di facile individuazione.

Intorno alle 9.30 il ragazzo ha risposto ai richiami a voce dei soccorritori ed è stato individuato quasi contemporaneamente da entrambe le squadre. Ritrovato, è stato ricondotto al campeggio incolume a bordo dell'elicottero: è stato necessario tagliare delle piante con la motosega per fare spazio all'operazione di recupero.

In tutto alle operazioni hanno preso parte 12 uomini del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri di Meduno.