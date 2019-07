Ritrovato in Friuli un escavatore rubato nel Bergamasco

Nell’ambito dei controlli per reprimere i furti di macchine operatrici da aziende e cantieri, poi esportate illegalmente, venerdì sera due pattuglie della Polizia Stradale di Palmanova si sono messe sulle tracce di un tir straniero, a bordo del quale era stato segnalato un escavatore rubato in Lombardia.

Gli agenti, non avendo ulteriori elementi, hanno concentrato le ricerche sui mezzi telonati con targa estera in viaggio verso est. Dopo averne individuati tre contemporaneamente, hanno eseguito un controllo nell’area di servizio di Gonars lungo la A4.

All’interno di un autotreno di nazionalità rumena, che stava eseguendo un regolare trasporto internazionale di altra merce, c’era anche l’escavatore Caterpillar, del presumibile valore di 30mila euro, che corrispondeva a quello rubato in un’azienda del Bergamasco. Ulteriori accertamenti hanno confermato la provenienza furtiva. Informato il magistrato di turno, il mezzo è stato sequestrato e i due conducenti denunciati per ricettazione in concorso.