Ronchi, novità per la raccolta differenziata

Dopo il rione di Vermegliano e la zona F, quella che si sviluppa tra la ferrovia Trieste-Udine e le vie D'Annunzio e Redipuglia, sta per cambiare anche in altre zone di Ronchi dei Legionari il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti. Con l'ausilio dei cosiddetti mastelli.

Entro pochi mesi essi faranno la loro apparizione anche nel centro cittadino, nella zona sud e nel rione di Selz. Due gli incontri illustrativi messi a punto dall'amministrazione comunale e da Isa Ambiente per spiegare le modalità con le quali si svilupperà il nuovo sistema.

Il primo, dedicato proprio ai residenti di Ronchi dei Legionari sud e di Selz, è in programma martedì 23 luglio, alle 17.30, nella sala sottostante la chiesa di Maria Madre. Sarà la stessa che, poi, giovedì 25 luglio, alla stessa ora, ospiterà l'incontro riservato agli utenti delle vie e delle piazze del centro cittadino.

L'esperimento attuato da qualche mese nelle prime due zone ha dato i frutti sperati. “I ronchesi sembrano aver apprezzato la novità", spiegano ad Isa Ambiente, "e in questo lasso di tempo sono stati tanti i cittadini anche delle altre aree, come la B e la C, che hanno chiesto l'introduzione dei mastelli. Non a caso l'amministrazione comunale ha tracciato assieme a noi la mappa che consentirà di avere anche nel resto della cittadina i mastelli per la raccolta della carta e del secco residuo. I vantaggi sono tanti e, quindi, contiamo anche in questo caso nella collaborazione della gente”.

Il progetto si articola in due interventi. Il primo si prefigge l'obiettivo di ottenere una minor produzione di rifiuto secco, attraverso una differenziazione attenta e precisa. Saranno così impiegati mastelli da 50 litri con coperchio giallo, dotati di microchip che abbineranno ciascun utente al proprio contenitore. Al momento dell'asporto gli operatori potranno così leggere i dati contenuti e registrare lo svuotamento. Grazie a questa operazione sarà possibile, a fine anno, conoscere per ciascuna utenza il numero di interventi effettuati.

Il secondo vuole rendere la raccolta della carta più comoda. A tutte le famiglie sarà consegnato un mastello con coperchio bianco da 30 litri che, tra le altre cose, proteggerà la carta in caso di pioggia. Tutto il materiale utile al nuovo sistema di raccolta sarà consegnato gratuitamente a domicilio degli utenti. “Quando è partito, nel 2006 – hanno spiegato il sindaco, Livio Vecchiet e l'assessore all'ambiente, Elena Cettul – la percentuale della raccolta differenziata era del 32,68% e ora puntiamo a un salto di qualità. Tutto questo grazie alla collaborazione e alla sensibilità dei cittadini, ma anche alla professionalità di una nostra azienda partecipata, Isontina Ambiente, che ha dimostrato, negli anni, enormi potenzialità e capacità di gestione. Puntiamo a una percentuale dell'80%, che potrà essere raggiunta grazie alla collaborazione di tutti”.

Nel corso dei 12 mesi passati sono stati raccolti qualcosa come 6.180.365 chilogrammi di rifiuti, dei quali 4.532.644 di differenziato e 1.497.574 di indifferenziato.