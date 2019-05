Rosanna Morettin in mostra a Ronchi

Rimarrà aperta sino al primo giugno, allestita nella sala espositiva dell'associazione Leali delle Notizie di piazzetta Francesco Giuseppe I a Ronchi dei Legionari, la mostra di Rosanna Morettin, artista regionale ma di fama nazionale.

Morettin s’impone da oltre quaranta anni come concreto punto di riferimento dell’ambiente artistico culturale della Regione. Nata a San Paolo di Morsano, sulle rive del Tagliamento, conosce personalmente il fermento artistico della Roma degli anni Settanta. Tornata in Friuli dà inizio a un’intensa attività espositiva e prosegue con una carriera in continua evoluzione.

La critica le riserva ammirazione e numerosi consensi, esaltando la particolare attenzione destinata alle “cose” del quotidiano e la sapiente maestria nell’utilizzo del colore e nella resa della luce. Socia del Centro Friulano Arti Plastiche, ha al suo attivo oltre duecento eventi espositivi. Le sue opere sono presenti in prestigiose collezioni pubbliche e private in Europa e in molte parti del mondo. L'esposizione può essere visitata il mercoledì, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.30 ed il sabato, dalle 10 alle 12.