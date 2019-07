Rotta balcanica, al via le pattuglie miste

Hanno preso il via oggi i pattugliamenti misti Italia-Slovenia per il controllo del territorio al confine. L’obiettivo è quello di ridurre i flussi di migranti che, nelle ultime settimane, hanno ripreso a percorrere la rotta balcanica arrivando in Fvg.

Questa mattina l’iniziativa, frutto di un protocollo operativo siglato tra Roma e Lubiana sulla cooperazione transfrontaliera, è stata presentata, proprio in occasione della sua partenza ufficiale.

Al momento sono state previste quattro pattuglie miste che, ogni settimana, a bordo della stessa auto, vedranno due agenti della Polizia di frontiera italiani e due colleghi sloveni presidiare un'area di dieci chilometri. Le prime pattuglie hanno preso servizio all'ex valico di Lipizza, nella zona di Sesana.

L’attività congiunta proseguirà per tutta l’estate, con briefing ogni 15 giorni per tarare al meglio l’operatività. Saranno interessate le zone confinarie di Trieste e Gorizia sul versante italiano e di Koper e Nova Gorica in Slovenia. Il 30 settembre, infine, sarà stilato un bilancio, per definire se e come proseguire i pattugliamenti.

Dalla collaborazione – hanno ricordato i vertici delle due Polizie di frontiera – si attendono buoni risultati. Non mancherà, poi, lo scambio di informazioni a livello di intelligence, che permetterà di migliorare ulteriormente il rapporto già proficuo tra Italia e Slovenia.

Soddisfatto dell’avvio del presidio congiunto il presidente Fvg Massimiliano Fedriga che ha sottolineato il forte impegno del Governo, di Roma e di Trieste, per arrivare alla firma del protocollo con la Slovenia. I pattugliamenti - ha ribatito Fedriga - sono il primo passo della strategia per controllare i flussi lungo la rotta balcanica. E proprio il controllo ai confini sarà al centro del vertice in programma mercoledì 3 luglio in Viminale, dove il governatore Fedriga e i quattro prefetti della Regione si confronteranno con il ministro dell’interno Matteo Salvini sulle possibili strategie da adottare, dal 'muro' fino alla sospensione di Schengen.

Il vicepremier, poi, venerdì 5 luglio sarà, come annunciato, a Trieste. Sul tavolo saranno poste le firme su tre accordi. Il primo sull'investimento ungherese per lo sviluppo nel Porto di Trieste, il secondo sul protocollo-legalità relativo agli investimenti fatti in Fvg; il terzo, forse il più atteso, un accordo sui rimpatri degli immigrati irregolari.