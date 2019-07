Rotta balcanica, rintracciati altri 30 migranti

Nel corso della mattinata, il Settore Polizia di Frontiera Terrestre e i militari dell’Arma dei Carabineri hanno rintracciato 30 migranti in tre distinti gruppi a Bagnoli della Rosandra, San Dorligo della Valle e in via dell’Istria.

Gli stranieri sono stati trasportati con autobus della Trieste Trasporti alla Caserma di Fernetti e gli uffici della Polizia Marittima al Porto per la trattazione giuridica e per le operazioni di fotosegnalamento. Gran parte dei migranti, tutti uomini di nazionalità pakistana, sono stati trasferiti, a cura della Prefettura, verso altre province.