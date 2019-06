Ruba 1.800 euro di alcolici e alimenti al Cadoro

Nel tardo pomeriggio di ieri, nel parcheggio del centro commerciale Arcobaleno di Basiliano, i Carabinieri della Stazione di Campoformido hanno sorpreso un 46enne rumeno, in Italia senza fissa dimora e colpito da avviso orale del Questore, mentre caricava nel bagagliaio di un’autov numerose bottiglie di alcolici e generi alimentari rubati poco prima, assieme a un complice non ancora identificato, dal supermercato Cadoro. La refurtiva, del valore di 1.800 euro è stata restituita al negozio, mentre l’uomo è stato arrestato per furto aggravato in concorso.