Ruba il bancomat all'anziano, poi preleva i suoi risparmi

Ancora truffe e furti a danni degli anziani. L'ultimo episodio risale a ieri quando a un pensionato che vive in un piccolo paese delle Valli del Natisone è stata sottratta con inganno la tessera del bancomat.

Un uomo si è presentato sull'uscio di casa della vittima e, con alcune scuse, è riuscito a farsi aprire la porta.

In pochi minuti, aggirandosi velocemente tra le stanze, ha trovato il portafoglio del pensionato che si trovava in camera da letto e si è impossessato della tessera bancomat. Poi si è allontanato, dopo aver salutato educatamente, e ha fatto alcuni prelievi fraudolenti agli sportelli automatici, per oltre 2000 euro.

L'anziano si è accorto del furto dopo qualche ora e ha denunciato il fatto ai carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli.